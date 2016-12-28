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Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek

Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek Gençlerbirliği - Amedspor maçında güvenlik üst seviyede olacak ERCAN ATA / ANKARA,() Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek....

Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek

Diyarbakır doğumlu olmayan maça giremeyecek

Gençlerbirliği - Amedspor maçında güvenlik üst seviyede olacak

ERCAN ATA / ANKARA,()

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek. Ankara 19 Mayıs stadında Yarın saat 14.30'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Ankara Emniyeti, her iki takım taraftarı için üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Ankaragüçlü taraftarların sosyal medya üzerinden yapmış olduğu söylemler nedeniyle Ankara Emniyeti, Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulaması ile stada alacak. Amedspor taraftarları için ayrılan tribüne ise sadece Diyarbakır doğumlu olanlar alınacak.

Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek. Kombine biletleri olan Gençlerbirliği taraftarları maça passolig kartları ile girecek. Protokol tribününde ise özel güvenlik önlemi alınacak. Ankaragücü ile Amadspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.

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