Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...

Diyarbakır'da 2'nci lig maçında çocuk istismarına tepki

DİYARBAKIR'da TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor maçı öncesi çocuk istismarına tepki gösterildi.

Diyarbakır'da 2'nci lig maçında çocuk istismarına tepki

DİYARBAKIR'da TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor maçı öncesi çocuk istismarına tepki gösterildi.

TFF 2'nci Lig'in 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonuspor'u ağırladı. Ev sahibi takım organizasyonunda her iki takım oyuncuları, çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla sahaya çocuklarla beraber çıktı. Amed Sportif Faaliyetler oyuncuları Hakem Yiğit Arslan'ın düdüğünden sonra çocuk istismarına tepki için 1 dakika süreyle oynamadı. Konuk takım Kastamonuspor'un oyuncuları da ev sahibi ekibe eşlik etti. Tribünlerde bulunan taraftarlar ise 'Çocuklar susar, sen susma' ve 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' sloganları attı. Karşılaşma, verilen tepkinin ardından devam etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328