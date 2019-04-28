Diyarbakır'da 2'nci lig maçında çocuk istismarına tepki

DİYARBAKIR'da TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Kastamonuspor maçı öncesi çocuk istismarına tepki gösterildi.



TFF 2'nci Lig'in 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonuspor'u ağırladı. Ev sahibi takım organizasyonunda her iki takım oyuncuları, çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla sahaya çocuklarla beraber çıktı. Amed Sportif Faaliyetler oyuncuları Hakem Yiğit Arslan'ın düdüğünden sonra çocuk istismarına tepki için 1 dakika süreyle oynamadı. Konuk takım Kastamonuspor'un oyuncuları da ev sahibi ekibe eşlik etti. Tribünlerde bulunan taraftarlar ise 'Çocuklar susar, sen susma' ve 'Çocuklar ölmesin maça gelsin' sloganları attı. Karşılaşma, verilen tepkinin ardından devam etti.