Disiplin Sevkleri açıklandı

İSTANBUL,() -

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray, Bursaspor, Beşiktaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 13.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 15.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ÜMRANİYESPOR Kulübü idarecisi EVRAHİ KELEŞ'in 14.05.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTINORDU A.Ş. Kulübü antrenörü ARİF UFUK KAHRAMAN'ın 14.05.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BANDIRMASPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KARADENİZ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu KAĞAN SÖYLEMEZGİLLER'in 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 12.05.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Spor Toto 2. Lig Play Off müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca,"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ALTAY Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan ALTAY-KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.