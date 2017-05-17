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Dirk Kuyt futbolu bıraktı

İSTANBUL,() - FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Feyenoor ile şampiyonluk yaşamasının ardından futbolu bıraktı.  Feyenoord forması ile bu sezon 15 gole imza atan ve Heracles ile oynanan şampiyonluk maçında hat-trick yapan 36 yaşındaki...

Dirk Kuyt futbolu bıraktı

İSTANBUL,() - FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Feyenoor ile şampiyonluk yaşamasının ardından futbolu bıraktı. 
Feyenoord forması ile bu sezon 15 gole imza atan ve Heracles ile oynanan şampiyonluk maçında hat-trick yapan 36 yaşındaki Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerini noktaladı ve teknik ekibe geçiş yaptı. 
Kariyeri boyunca aldığı bütün kararlarını hisleriyle verdiğini söyleyen Dirk Kuyt, bu kararın çok zor olduğunu ve futbolu bırakmasının en doğru an olduğunu ifade etti. 
Feyenoord Futbol Direktörü Martin van Geel ise Kuyt'a gösterdiği performanstan dolayı teşekkür etti. Geel ayrıca, Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren Feyenoord teknik ekibinde yer alacağını ifade etti. 

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