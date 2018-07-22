Dirft tutkunları Kayseri'de buluştu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

Erciyes Motor Sporları Kulüpleri tarafından Kayseri'de düzenlenen dirft yarışları yoğun ilgi gördü.

Kadir Has Stadyumu otoparkında oluşturulan pistte yapılan etkinliği binlerce vatandaş izledi. Antrenman turları ile başlayan etkinlik, gün boyu süren yarışlarla devam etti.

Toplam 6 aracın katıldığı organizasyonun Kayseri ayağını organize eden Erciyes Motor Sporları Kulüp Başkanı ve Türkiye Otomobil Sporları İl Temsilcisi Kenan Büyükbahçeci, "Türkiye'nin en aktif dirft takımı olarak Driftherapy adı ile Türkiye'nin birçok ilinde belli tarihler böyle organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyon emniyet güçleri ve valilik izniyle yapılan bir organizasyondur. Dirft bir spordur, sokakta ya da caddelerde yapmasınlar, lisans alsınlar belirlenen pistlerde bizimle beraber yarışsınlar. Dışarıda sevdiklerinize zarar gelmesini istemiyorsanız, siz de dikkat etmelisiniz" dedi. Yarışa katılan pilotlardan Abbas Çimen ise, "4 yıldır Kayseri'ye geliyoruz. Buradaki seyirci muhteşem, Driftherapy ailesi olarak Türkiye'yi geziyoruz. Buradan sonra İstanbul daha sonra da Kastamonu'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

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