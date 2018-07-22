Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Dirft tutkunları Kayseri'de buluştu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,() Erciyes Motor Sporları Kulüpleri tarafından Kayseri'de düzenlenen dirft yarışları yoğun ilgi gördü. Kadir Has Stadyumu otoparkında oluşturulan pistte yapılan etkinliği binlerce vatandaş izledi. Antrenman turları...

Dirft tutkunları Kayseri'de buluştu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,()

Erciyes Motor Sporları Kulüpleri tarafından Kayseri'de düzenlenen dirft yarışları yoğun ilgi gördü.
Kadir Has Stadyumu otoparkında oluşturulan pistte yapılan etkinliği binlerce vatandaş izledi. Antrenman turları ile başlayan etkinlik,  gün boyu süren yarışlarla devam etti.
Toplam 6 aracın katıldığı organizasyonun Kayseri ayağını organize eden Erciyes Motor Sporları Kulüp Başkanı ve Türkiye Otomobil Sporları İl Temsilcisi Kenan Büyükbahçeci, "Türkiye'nin en aktif dirft takımı olarak Driftherapy adı ile Türkiye'nin birçok ilinde belli tarihler böyle organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyon emniyet güçleri ve valilik izniyle yapılan bir organizasyondur. Dirft bir spordur, sokakta ya da caddelerde yapmasınlar, lisans alsınlar belirlenen pistlerde bizimle beraber yarışsınlar. Dışarıda sevdiklerinize zarar gelmesini istemiyorsanız, siz de dikkat etmelisiniz" dedi. Yarışa katılan pilotlardan Abbas Çimen ise, "4 yıldır Kayseri'ye geliyoruz. Buradaki seyirci muhteşem, Driftherapy ailesi olarak Türkiye'yi geziyoruz. Buradan sonra İstanbul daha sonra da Kastamonu'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328