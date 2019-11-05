Dirar 2 yıl daha Fenerbahçe'de

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.

Dirar, 2017 yılında Monaco'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olmuştu.