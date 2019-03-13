Dinamo Moskova - VakıfBank: 3-2

İSTANBUL ()
SALON: Sports Palace
HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Simone Santi (İtalya)
DINAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina)
VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Kübra, Buket, Ebrar, Di Iulio)
SETLER: 20-25, 25-23, 25-23, 21-25, 15-13
SÜRE: 121 dakika (25, 26, 26, 26, 18)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-2 mağlup oldu.