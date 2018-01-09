Dinamo Moskova: 1 - Galatasaray: 3

İSTANBUL,(OHA) -

2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadale eden Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, D Grubu ikinci maçında Rusya ekibi Dinamo Moskova ile deplasmanda karşılaştı. Galatasaray, Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 25-21, 25-18, 23-25 ve 25-17'lik setlerle kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Kaptan Neslihan Demir Güler 25 sayı ile maçın oyuncusu seçilirken, Tatiana Kosheleva ise 23 sayı ile maçı tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Grot Budowlani LODZ’u konuk edecek. Karşılaşma 23 Ocak 2018 Salı günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.

