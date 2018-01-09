izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

Dinamo Moskova: 1 - Galatasaray: 3

İSTANBUL,(OHA) -  2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadale eden Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, D Grubu ikinci maçında Rusya ekibi Dinamo Moskova ile deplasmanda karşılaştı. Galatasaray, Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden...

Dinamo Moskova: 1 - Galatasaray: 3

İSTANBUL,(OHA) - 

2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadale eden Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, D Grubu ikinci maçında Rusya ekibi Dinamo Moskova ile deplasmanda karşılaştı. Galatasaray, Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 25-21, 25-18, 23-25 ve 25-17'lik setlerle kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Kaptan Neslihan Demir Güler 25 sayı ile maçın oyuncusu seçilirken, Tatiana Kosheleva ise 23 sayı ile maçı tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Grot Budowlani LODZ’u konuk edecek. Karşılaşma 23 Ocak 2018 Salı günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314