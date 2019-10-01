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Dilara Uralp'in gözü Tokyo'da

İZMİR, ()- RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği derecesiyle ülkemiz adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan İzmirli sporcu Dilara Uralp, Türkiye'yi Japonya'da en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Daha önce...

SPOR 01.10.2019, 12:36
Dilara Uralp'in gözü Tokyo'da

İZMİR, ()- RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği derecesiyle ülkemiz adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan İzmirli sporcu Dilara Uralp, Türkiye'yi Japonya'da en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Daha önce RS:X sınıfında 2016 Rio Olimpiyatları'na da katılarak kendi sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcu olan 23 yaşındaki Dilara Uralp, "Hayatımda ilk defa bir Dünya Şampiyonası'nda altın gruba kaldım ve 106 kişi arasında 36. sırada tamamlayarak en iyi derecemi yapmış oldum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota yarışı olan bu şampiyonada ülkem adına kotayı aldığım için de çok mutluyum" diye konuştu. Bundan sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları için sıkı çalışmaya devam edeceğini söyleyen genç rüzgar sörfçüsü, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

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