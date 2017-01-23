Dikili Belediyespor namağlup şampiyon

DİKİLİ, ()- DİKİLİ Belediyespor, İzmir 1'inci Amatör Küme 1'inci Grup'taki 14 maçının tamamını kazanarak 42 puanla namağlup şampiyon oldu.

En yakın rakibine 16 puan fark yapan kırmızı siyahlı ekip, 14 müsabakada 50 gol kaydederken kendi kalesinde sadece 8 gol görerek müthiş bir istatistiğe imza attı. Gruptaki son maçında Dikili Erdal İnönü Stadı'nda Yeni Foçaspor'u 6-1 mağlup eden Dikili Belediyespor, play off müsabakaları öncesi moral buldu.

Futbolcular, yaklaşık 2000 taraftarının izlediği maçtan sonra şampiyonluk kupasıyla tur attı. Hedeflerinin Süper Amatör Lig olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Tosun, "Belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerliyoruz" dedi.

Başkan Tosun, kupa ve madalya törenine, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren genç kaleci Barış Demir'in anne ve babasını davet ederek jest yaptı. Futbolcular da şampiyonluk kupasıyla Barış'ın mezarını ziyaret etme sözü verdi.

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