Didier Deschamps: Mbappe'yi bir pozisyona hapsetmek doğru değil 

Olgucan KALKAN - Hasan DÖNMEZ / KONYA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 3'üncü maçında yarın Konya'da A Milli Takım'ın konuğu olacak Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps ve oyunculardan Hugo Lloris basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçta Kante'nin yerine kimin görev alacağı sorulan Deschamps, "Kante burada bizimle değil ancak başka seçeneklerimiz var. Yarın akşam maç başladığında da bu seçenekleri nasıl değerlendirdiğimizi de hep birlikte göreceksiniz" dedi.

"MBAPPE'Yİ BİR POZİSYONA HAPSETMEK DOĞRU DEĞİL"

Mbappe'nin farklı pozisyonlarda etkili olabildiğini ifade eden Deschamps, "Bu soruya birkaç kez cevap verdim. Farklı pozisyonlar ve sitemlerde oynayabiliyor. Etkili bir oyuncu. PSG ve Monaco'da bunu gördük. Onu bir pozisyona hapsetmek doğru değil. Nerede oynarsa oynasın, etkili olabilen bir oyuncu" diye konuştu.

"COMAN FİNALİ İYİ YAPTI"

Bayern Münih ile şampiyonluk yaşayan Kingsley Coman'ın performansının sorulması üzerine Deschamps şöyle konuştu: "Coman, Dünya Kupası'ndan önce sakatlanmıştı. Bu baharda da bir sakatlık yaşadı. Ancak son döneme iyi girip, iyi bir final yaptı. Goller atıp, asistler yaptı. Oyuna tempo getiren bir oyuncu. Bolivya maçında da bunu gördük. Onu iki kenarda da kullanabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"BURAYA GELENLER TUTKULU TARAFTARLARLA KARŞILAŞIYOR"

Daha önce oyuncu olarak Türkiye'ye geldiği hatırlatılan Deschamps, "İki dönem arasında değerlendirmek yapmam ne doğru olur, bilemiyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Milli maçlarda buraya gelen takımlar burada tutkulu bir taraftar kitlesiyle karşılaşıyor. Yarın ki hava durumunu da göz önünde bulundurursak burada epey ateşli, sıcak bir atmosfer olacak" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE'Yİ TEDBİR AMAÇLI OYUNDAN ALDIK"

Bolivya maçında sakatlanarak oyundan alınan Mbappe'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bolivya maçında Mbappe'yi tedbir amaçlı oyundan aldık. Daha sonra takımla çalıştı. Bugün de takımla kısa bir antrenman yapacak. Herhangi endişemiz yok" dedi.

"KANTE DİZİNDE AĞRI HİSSETTİ"

Yarın maçta forma giyemeyecek Kante hakkında da konuşan Deschamps, "Kulüp tarafından baktığınız zaman final oynuyorsunuz ve elinize Kante gibi bir oyunu varsa sahada olmasını istersiniz. Kante sahada her şeyini veren birisi. Dizinde bir rahatsızlığı vardı. Bu riski yükseltmeye gerek yoktu. Dün yaptığı denemede de ağrı hissedince biz de onu buraya getirmedik" şeklinde konuştu.

"BURAK VE HAKAN GİBİ İLGİNÇ FUTBOLCULARI VAR"

Türkiye'nin Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi iyi isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Deschamps, "Şenol Güneş'i iyi tanıyorum. Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı 2 şampiyonluk var. Daha önce dünya 3'üncülüğü yaşadı. Deneyimli bir teknik adam. Bir gençleştirme yapıyor. 2 maçta genç bir takım gördük ancak olgun futbol oynayan bir takımlar. İlginç oyuncuları var. Burak Yılmaz gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi ciddi tehdit oluşturan oyunculara sahipler. Belli ki onlar da oyun planında önemli yer tutuyorlar" diye konuştu.

"SEZONUN BU DÖNEMİNDE MAÇ OYNAMAK HER TAKIM İÇİN ZOR"

Sezon sonunda böyle maçları oynamanın zorluğuna dikkat çeken Deschamps, "Sezonun bu döneminde maç oynamak her takım için zor. Çünkü, ligler farklı dönemlerde sona erdi. İki taraf için de zor maç olacak. Ancak bu bir bahane oluşturamaz. Aynıları Türkiye için de geçerli. Bu maç öncesinde biz 1, Türkiye iki hazırlık maçı oynadı. Dediğim gibi bu iki taraf için de bir bahane olamaz" dedi.

"FRANSA İÇİN ÖNEMLİ BİR AKŞAM"

Fransa Kadın Milli Takımı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Onlar için önemli bir akşam. Akşam yemeğinde biz de takım olarak bir araya gelip onlara desteğimizi vereceğiz. Corinne Diacre, yeteli deneyime sahip. Benim ona tavsiye vermem doğru olmaz. İkimizin farklı çalışma alanları var" diye konuştu.

"FİNAL KAYBETMEK OLDUKÇA ÜZÜCÜ"

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Hugo Lloris'in durumu sorulan Deschamps, "Tabii ki finali kaybetmek oldukça üzücü. 24 saat sonra bizimle oldu. Yarın ki maç onun için fırsat olacaktır. Böyle bir kayıptan sonra böyle bir maçta fırsat olabillir. Deneylim bir oyuncu. Bunun üstesinden gelmekte sorun yaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Grubun liderliği için favori olduklarını belirten Hugo Lloris, "Grubu analiz ettiğiniz de liderlik için favori biziz. Türkiye çok büyük geleneği olan bir ülke İzlanda bir dinamik yakaladıç Yarın oynadığımız maç önemli. Liderlik ve ikincilik anlamında önemli. Burayı tayin edici bir maç olabilir" dedi.

LLORIS: YARIN ZOR BİR ATMOSFER OLACAK

Rusya'daki yaşadıkları dünya şampiyonluğunun ardından önemli maçlara çıktıklarını ifade eden Lloris, "Dünya Kupası'ndan sonra Uluslar Ligi'nde de önemli maçlar aldık ancak orada istediğimi sonuçları, sınamayı elde edemedik. Artık bütün konsantrasyonumuzu eleme gruplarına vereceğiz. Yarın burada zor atmosfer oluşacak. Yeni bir teknik adamları var. Çok büyük, arzulu taraftarları var. Türkler futbolu çok seviyor. Ligin seviyesi de bunu gösteriyor. Burada işi sıkı tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BU MAĞLUBİYETLERİ HAZMETMEK ZAMAN ALIYOR"

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool karşısında aldıkları mağlubiyet hatırlatılan Lloris, "Bu tür mağlubiyetleri hazmetmek zaman alıyor. Aynısını EURO 2016'da da yaşadım. Bizler profesyoneliz. İşimizi profesyonel ve ciddi yapmamız gerekiyor. Takım içindeki atmosferde böyle gözüküyor" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN SON MAÇTAKİ ARZUSU İYİYDİ"

Grupta oynanan her maçın farklı zorluları olduğuna dikkat çeken Lloris, "Tüm maçlar zor. Burada işimizi ciddi yapıp, en iyi şekilde maça çıkmamız gerekiyor. Takım bunu yapmaya çalıştı. Son hazırlık maçında takımın arzusu çok iyiydi. Yarınki maç eleme maçı olduğu için farklı olacak. Ancak aynı durumun yarın ki maça da yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ, DÜNYA KUPASINDA BAŞARILI OLMUŞ BİRİSİ"

Kendileri için en iyi hazırlığın kendi taktiklerine odaklanmak olacağını söyleyen Lloris, "Maça henüz 24 saat var. Rakibimizi analiz ediyoruz. Yeni bir teknik direktörleri var. Dünya kupasında başarılı olmuş birisi. Bunun takımına pozitif etkisi olacaktır. Onlar da bu gruptan çıkmak istiyorlar. Biz de dünya şampiyonuyuz. İyi bir maç olacak gibi görünüyor. Bizim için en iyi hazırlık taktiğimize odaklanıp, hocamızın bizim için çizeceği oyun planına sadık kalmak" dedi.

"AVRUPA'DA BENZER ATMOSFERLERDE OYNADIK"

Yarın Konya'da oluşacak atmosferin Türkiye'nin motivasyonunu yükselteceğine vurgu yapan tecrübeli kaleci, "Buradaki atmosferi ilk defa yaşayacağız. Onun için bazı şeyleri maçtan sonra konuşmak daha kolay olur. Avrupa'da benzer atmosferlerde maça çıkıyoruz. Buradaki atmosfer Türkiye'nin motivasyonunu yükseltecektir. Yarın kazanan grupta ilk sırayı alacak. Bu da onları motive edici bir durum olacaktır" diye konuştu.

"KANTE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Sakatlığı sebebiyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek N'Golo Kante ile ilgili dek konuşan Lloris, "Kante bizim için çok önemli bir oyuncu. O olmasa da yarın forma giyecek çok tecrübeli oyuncular var. Kim oynarsa oynasın onun için değişik bir maç olacak. Az önce de söyledim değişik bir atmosfer bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"UMARIM SONUNA KADAR GİDERLER"

Bu akşam başlayacak olan Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak Fransa takımıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Lloris, "İki takım geçen hafta birlikte yemek yediler. Ben orada olamadım. Bu bir açılış maçı. Orada da deneyimli oyuncular var. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ve daha yüksek turnuvalarda forma giymiş isimler var. Fransız halkının tüm desteği onlarla olacak. Umarım sonuna kadar devam edecekler. Biz de akşam yemeğinde bir araya gelerek takım olarak onları izleyeceğiz" dedi.

