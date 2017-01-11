Dick Advocaat'tan açıklamalar (1)

Dick Advocaat'tan açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalya kampının son gününde düzenlediği basın toplantısında takımın durumundan transfere kadar bir çok konuda açıklamalarda bulunurken, Türkiye Kupası maçlarının neden hala 2 maç üzerinden oynandığını merak ettiğini ve bu durumun Avrupa'da mücadele eden takımları güç durumda bıraktığını söyledi.

Hollandalı teknik adamın sözlerinden bazı satırbaşları şöyle:

"Orta sahada farklı özellikleri olan oyuncuya ihtiyacımız var, Trabzon'daki oyuncu gibi (Mehmet Ekici) biri lazım"

"Kendisi de bize gelmek istiyor, burada oynamak isteyen oyuncu fark yaratır"

"Takımdakilerden daha iyisini alabiliyorsak transfer yapmalıyız, aksi takdirde transferin bir anlamı yok"

"Bizdeki orta saha oyuncuları benzer özelliklere sahip"

"Bizim en büyük özelliğimiz öndeki hızımız"

"Nasıl oynayacağınıza elinizdeki futbolcu yapısı karar verir"

"Fernandao ve Aatıf yeni UEFA listesinde olabilirler, bunun için Ocak ayı sonuna kadar vakit var"

"Türkiye Kupası'nda neden hala takımlar 2 maç oynuyor onu merak ediyorum"

"Avrupa maçlarının en kritik dönemlerinde bir de kupa karşılaşmaları yüzünden haftada 3 maç oynamak kolay değil"

"Salih hala genç oyuncu sayılabilir. Bu takımda her hafta oynayabileceğini göstermeli, her zaman istemeli, sürekli ispatlamalı"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Advocaat'ın açıklamaları

(Advocaat'ın açıklamaları 3G olarak CANLI verildi"