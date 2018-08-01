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Diante Garrett TOFAŞ'ta

BURSA,() TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak FIAT Torino’da forma giyen NBA patentli ABD’li guard Diante Garrett’i kadrosuna kattı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında beşinci...

Diante Garrett TOFAŞ'ta

BURSA,()

TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak FIAT Torino’da forma giyen NBA patentli ABD’li guard Diante Garrett’i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında beşinci transferini Diante Garrett’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. 2012-2014 Yılları arasında NBA’de Phoenix Suns ve Utah Jazz formalarını giyen, 2017-2018 sezonunu ise İtalya’nın FIAT Torino Auxilium takımında geçiren 1988 doğumlu ve 1.96 cm boyundaki ABD’li oyun kurucu, geride kalan sezonda İtalya liginde 29 maçta 13.6 sayı-3.1 ribaund-5.4 asist-1.3 top çalma ortalamalarıyla oynarken; Eurocup’ta ise 16 maçta 14.6 sayı-2.3 ribaund-4.1 asist-1.6 top çalma ortalama istatistikleriyle etkili bir performans sergilemişti.

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