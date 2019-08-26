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Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi

Ata SELÇUK - İSTANBUL / Galatasaray'ın evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Mbaye Diagne'nin oyundan çıktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup taraftar Diagne'yi...

SPOR 25.08.2019, 23:00
Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi

Ata SELÇUK - İSTANBUL /

Galatasaray'ın evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Mbaye Diagne'nin oyundan çıktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLAR: Mesut Işık

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