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Diagne, Club Brugge kamp kadrosuna alınmadı
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmediğini açıkladı. Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,...
SPOR 04.01.2020, 11:10
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmediğini açıkladı.
Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü yer almadı. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.
Club Brugge'ün Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis."
Mavi-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda Senegalli golcü yer almadı. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.
Club Brugge'ün Katar kampına götürülen 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Mignolet, Horvath, Shinton, Lammens, Balanta, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Vormer, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, Sobol, De Cuyper, Van Der Brempt, Kossouonu, Deli, Ricca, Cools, Mechele, Mitrovic, Mata, Badji, Vossen, Diatta, Openda, Okereke, Tau, Dennis."
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