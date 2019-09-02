Diagne, Club Brugge'de

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.