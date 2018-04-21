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DHA Spor'un mutlu günü

Galatasaray Muhabiri Serhan Türk nişanlandı  İSTANBUL,() Doğan Haber Ajansı'nın () Galatasaray Muhabiri Serhan Türk evlilik için ilk adımı attı.  15 yıldır çalıştığı 'da Galatasaray'dan sorumlu muhabir olarak görev yapan ve...

DHA Spor'un mutlu günü

Galatasaray Muhabiri Serhan Türk nişanlandı 

İSTANBUL,()

Doğan Haber Ajansı'nın () Galatasaray Muhabiri Serhan Türk evlilik için ilk adımı attı. 
15 yıldır çalıştığı 'da Galatasaray'dan sorumlu muhabir olarak görev yapan ve çok sayıda haber ile görüntüye imza atan Serhan Türk, yakında evlilik için aile cüzdanına imza atacak. 
Serhan Türk bugün Berna Kayıkçı ile nişanlandı. İstanbul'dan Çankırı'ya giden ve Çocuk Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Berna Kayıkçı'yı ailesinden isteyen Türk ailesi, olumlu cevap alınca iki aile temsilcileri ve yakınları huzurunda yüzükler takıldı ve nişan yapıldı. Düğün töreni 22 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

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