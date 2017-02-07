DHA SPOR-(Son Dakika) PFDK'ya sevkler belli oldu

Fenerbahçeli Robin Van Persie, Beşiktaşlı Tosic, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca her iki takımda derbide ki olaylar sebebi ile PFDK'ya sevk edildi

07 Şubat 2017 Salı 17:19