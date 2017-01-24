SPOR - (son dakika) Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden getiriyor. Senegalli futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor
DHA SPOR - (son dakika) Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden getiriyor. Senegalli futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor
SPOR - (son dakika) Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden getiriyor. Senegalli futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor
24 Ocak 2017 Salı 15:04
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