DHA SPOR - 9 Ocak Pazartesi DHA Spor gündemi

FIFA KONSEYİ TOPLANIYOR

Pazartesi ve salı FİFA Konseyi toplanıyor. Ana konu Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takıma çıkarılması. Konseyin karar yetkisi yok ama tavsiye kararları gerçekleşiyor. Tasarıya küçükler destek veriyor, büyükler vermiyor.

20.30 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü sahibini buluyor. Adaylar :Antoine Griezmann, Ronaldo ve Messi (Zürich)

GALATASARAY

Yeni transfer Garry Rodrigues sağlık kontrolünden geçecek.

19.00 Sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan takımlarından El Ettifaq ile dostluk maçı yapacak (Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı)

FENERBAHÇE

11.00-18.00 Sarı Lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edecek (Basına Kapalı)

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

BURSASPOR

13.30 Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu basın toplantısı düzenleyecek (Manavgat)

HAKEM SEMİNERİ

Devre arası hakem semineri Antalya Belek'te devam ediyor.

MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, FIFA ve UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg ve UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen de hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda bilgilendirme yapacak. Ayrıca 2014 Dünya Kupası final maçını yöneten İtalyan Elit hakem Nicola Rizzoli, hakemlere deneyimlerini aktaracak. (basına kapalı)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

17:30 İstanbul Üniversitesi - Beşiktaş