Devre Arası Hakem Semineri devam ediyor

ANTALYA- Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı ve Antalya'nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri devam ediyor.

Seminerin üçüncü günü, katılımcı hakemlerin kilo ve yağ ölçümünün yapılmasıyla başladı. Daha sonra, UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen ve MHK Fitness mentörleri Ali Kızılet ile Tuba Kızılet Bozdoğan, hakemleri sakatlık önleyici testlere tabi tuttu. UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindber; yardımcı hakemlere bayrak tekniği, geçen sezonda yaşanmış önemli pozisyonlar, yardımcı hakemlerin vücut dillerini nasıl kullanması ve ofsayt pozisyonlarında nasıl yer almaları hakkında bilgiler aktarırken, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti de hakemlere önemli maç kararları, kırmızı kart pozisyonları, penaltı kararları ve maç yönetimi konusunda eğitim verdi. Seminer, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın katılımcı hakemlere ''Maç Hazırlığı'' konulu bir sunum yapması ile devam etti. Çakır, bu sunumda karşılaşmalara fiziksel ve mental açıdan hazırlanma konusundaki tecrübelerini hakemlerle paylaştı.

Öğleden sonra, tüm hakemler UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg yönetiminde saha çalışması yaptı. Bu çalışmada hakemler gruplara ayrılarak güç, dayanıklılık ve sakatlık önleme konuları üzerine antrenman yaptılar.

Seminerin üçüncü günü, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve tüm MHK üyelerinin katılımcı hakemlerle bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen "MHK Saati" ile son buldu. Diğer yandan; UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen de kadın hakem ve kadın yardımcı hakemlere eğitim verdi.