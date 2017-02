Derya Can Avusturya'da rekor demesi hazırlıklarına başladı

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde 24 Şubat'ta gerçekleştireceği buz altında yatay dalış dünya rekoru denemesi için çalışmalara başladı.Geçen yıl aralık ayında Antalya'nın Kaş İlçesi'nde 'paletli değişken ağırlık' dalında 111 metre, 'paletsiz değişken ağırlık' dalında 94 metrelik dalışlarıyla iki dünya rekoruna imza atan milli sporcu Derya Can, yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyor. Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında yatay dalış rekoru kırmayı amaçlayan Derya Can, bu alanda Fransız sporcu Aurero Asso'ya ait 112.3 metrelik dünya rekorunu geçmeyi deneyecek.Arnica'nın ana sponsorluğunda gerçekleştireceği denemesi için Bursa Uludağ'da hazırlıklarını tamamlayan Derya Can, Avusturya'ya gitti. Weissensee Gölü'nde ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Derya Can, 24 Şubat'ta dünya rekoru kırmak için dalacak.Derya Can, "Weissensee Gölü 6.5 kilometrekarelik bir göl. Gölün üzeri şu anda 35 santim buzla kaplı. Su sıcaklığı 2-3 derece arasında değişiyor. Gündüz hava sıcaklığı sıfır derece. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar var. Dışarda nefes egzersizleri, ısınma hareketleri ve havaya uyum yürüyüşleri yapıyoruz. Göl denizden 1000 metre yükseklikte, derinlik 97 metreye kadar gidiyor. Bu koşullarda ekibimle birlikte suda günde 20 dakikalık çalışma yapıyoruz. Doğal olarak su bulanık. Buzdan açılan deliklerden suya girerek çalışmalar yapıyoruz. Rekor gününe kadar zor koşullarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 24 Şubat günü buradan bir dünya rekoruyla Türk ulusuna bir armağan göndermek istiyorum. Avrupa'nın ortasından dünya rekoru ile bir Türk sporcusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğim. Ülkemin adının bu rekorla anılmasını gerçekleştireceğime inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI