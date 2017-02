Derya Can, Avusturya'da buz altında dünya rekoru deneyecek

Ahmet ACAR/ANTALYA, () - SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında yatay dalış rekoru deneyecek. Can, 24 Şubat'taki denemesinde Fransız sporcuya ait 112.3 metrelik rekoru geçmeye çalışacak.

Geçen yıl aralık ayında Antalya'nın Kaş İlçesi'nde 'paletli değişken ağırlık' dalında 111 metre, 'paletsiz değişken ağırlık' dalında 94 metrelik dalışlarıyla iki dünya rekoruna imza atan milli sporcu Derya Can, yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyor. Avusturya'daki Weissensee Gölü'nde buz altında yatay dalış rekoru kırmayı amaçlayan Derya Can, bu alanda Fransız sporcu Aurero Asso'ya ait 112.3 metrelik dünya rekorunu geçmeyi deneyecek. 24 Şubat'taki denemesi için Bursa Uludağ'da hazırlıklarını tamamlayan Derya Can, 11 Şubat'ta Avusturya'ya gidecek.

'GÖLDE SU SICAKLIĞI 2 DERECE OLACAK'

Derya Can, "Yeni rekor denemem 24 Şubat günü Avusturya'nın Viyana ve Graz şehirleri arasında kalan, şu an buzla kaplı olan Weissensee Gölü'nde gerçekleşecek. Buz üzerinden giriş ve çıkışta birer delik açılacak. Rekor denememde bana güvenlik dalış ekibi eşlik edecek. Deniz dalışından çok farklı bir dalış olacak. Deniz suyu sıcaklığı ile buz altı su sıcaklığı arasında çok fark var. Dalacağım gölde su sıcaklığı 2 derece olacak. Bu soğuk havaya alışmak için kondisyon ve soğuk havaya uyum çalışmalarını 1 hafta boyunca Uludağ'da gerçekleştirdim. 11 Şubat günü Avusturya'ya gideceğim. Rekor günü olan 24 Şubat gününe kadar rekor denememi yapacağım Weissensee Gölü'nde çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

'112.3 METRENİN ÜSTÜNDE OLACAK'

Kaç metrelik dalış yapacağını rekor denemesinden 1 gün önce açıklayacağını söyleyen Derya Can, "Ama bu mesafe Fransız sporcu Aurero Asso'nun rekoru olan 112.3 metrenin üstünde olacak. Yeni bir dünya rekoruna imza atarak bir Türk sporcu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğime inanıyorum. Ülkemin adını yeni bir dünya rekoru ile duyurmak istiyorum. Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Ülkemin adının dünyada rekorlarla anılmasını istiyorum. Ülkem bunu hak ediyor. Milli bir sporcu olarak üstüme düşen görevi yapacağım. Aralık ayında kırdığım ikinci dünya rekorunun ardından üçüncü dünya rekorunu da kıracağım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI