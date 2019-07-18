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Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL,() - Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bayern Münih forması giyen Derrick Willliams'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada...

Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL,() - Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bayern Münih forması giyen Derrick Willliams'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.25 Mayıs 1991 tarihinde California’da dünyaya gelen ve kariyerinde 400’ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
Geçtiğimiz yıl Bayern Münih formasıyla Euroleague'de 29 maçan çıkan Derrick Williams, bu maçlarda 13.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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