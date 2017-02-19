Derincespor-Yeşil Bursaspor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Hulusi Akırşan (xx), Şaban Karadereli (xx)
DERİNCESPOR: Özal (xx)- Alperen (xx) (Dk.82 Taha), Efe Berker (xx), Emre (xxx), Tevfik Doğukan (xxx), Abdülkadir (xxx), Umut Utku (xx), Raif (xx), Muratcan (xx) (Dk.90 Anıl), Yusuf (xx), Ahmet (xx)
YEŞİL BURSASPOR: Volkan (xx)- Furkan Emre (xxx), Sedat (xx) (Dk.61 Berat Jonathan xx), Kadir (xxx), Emirhan (xxx), Mertcan (xxx), İbrahim Serdar (xx) (Dk.46 Utku xx), Murat (xx), Fatih (xx), Mustafa Emre (xxx), Ekrem (xx) (Dk.71 Bünyamin xx)
GOLLER: Dk.13 Tevfik Doğukan (Derincespor), Dk.90+4 Mertcan (Yeşil Bursaspor)
SARI KART: Muratcan, Tevfik Doğukan (Derincespor), Sedat, Fatih, Furkan Emre (Yeşil Bursasspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Derincespor sahasında Yeşil Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
13'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tevfik Doğukan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
90+4'üncü dakikada, Yeşil Bursaspor'un geliştirdiği atakta Mertcan topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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