Derincespor-Tire 1922: 1-1

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Arif Dilmeç (xx), Ali Can Alp (xx)
DERİNCESPOR: İlker (xx) - Deniz (xx), Ömer Faruk (xx), Emre (xx), Tevfik Doğukan (xx), Umut Utku (xx)(Dk.72 Anıl x), Serkan (xx), Raif (xx), Batuhan (xx), İbrahim (xx)(Dk.61 Abdulkadir xx), Yusuf Akbulut (xx) (Dk.64 Ahmet xx)
TİRE 1922: Ömer (xx) - Ramazan (xx), Erdinç (xx), Kadir (xx), Furkan (xx), Emre (xx), Hakan (xx), Güner (xx)(Dk. 60 Yasin x), Gökhan (xxx), Melih (xx), Yusuf Turhan (xx)
GOL: Dk.16 Yusuf (Derincespor), Dk.35 (penaltı) Gökhan (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Serkan (Derincespor), Emre, Furkan (Tire 1922)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta Derincespor, sahasında Tire 1922 ile 1-1 berabere kaldı.
16'ncı dakikada korner atışında topla buluşan Yusuf Akbulut topu ağlara gönderdi: 1-0.
35'inci dakikada Gökhan penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
53'üncü dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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