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Derincespor-Kemerspor 2003: 0-3

  Erol KAÇMAZ/DERİNCE(Kocaeli)() STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Ali Adıgüzel (xx), Yasin Kılıç (xx), Farhat Dalgıç (xx) DERİNCESPOR: İlker (x)- Deniz (x), Ömer Faruk (x), Efe Berker (x), Abdülkadir (x), Uygar (x) (Dk.53 Ahmet x), Melih...

Derincespor-Kemerspor 2003: 0-3

 

Erol KAÇMAZ/DERİNCE(Kocaeli)()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Ali Adıgüzel (xx), Yasin Kılıç (xx), Farhat Dalgıç (xx)
DERİNCESPOR: İlker (x)- Deniz (x), Ömer Faruk (x), Efe Berker (x), Abdülkadir (x), Uygar (x) (Dk.53 Ahmet x), Melih (x), Serkan (x) (Dk.60 Doğukan x), Raif (x), Muratcan (x) (Dk.68 Anıl x), Yusuf (x)
KEMERSPOR: Yavuz (xx)- Zekeriya (xxx), Oğuz (xx) (Dk.69 Cerem x), Ufuk (xxx), Akın (xx), Burak (xxx), Volkan (xx), Tahir (xx) (Dk.57 Sergen xx), Deniz (xx) (Dk.83 Burak), Barış (xx), Umut (xxx)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grupta Derincespor sahasında, Kemerspor 2003'e 3-0 moğlup oldu.
GOLLER: Dk.15 Zekeriya, Dk.44 (penaltı), Dk.83 Umut (penaltı) (Kemerspor 2003)
KIRMIZI KART: Dk.74 Ahmet (Derincespor), Dk.64 Ufuk (Kemerspor 2003)
SARI KART: Raif (Derincespor), Tahir, Cerem, Akın (Kemerspor 2003)
15’inci Kemerspor 2003 atağında Zekeriya düzgün bir vuruşla topu Derincespor filelerine gönderdi: 0-1.
44’üncü dakikada Kemerspor 2003'ün geliştirdiği atakta Ömer Faruk ceza sahası içinde Umut’u düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kemerspor’un kazandığı penaltı atışını Umut gole çevirdi: 0-2.
64’üncü dakikada Kemerspor 2003'de Ufuk gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
74’üncü dakikada rakibine sert bir faul yapan Derincespor’dan Ahmet direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
83'üncü dakikada Kemerspor'un kontra atağında ikinci golün sahibi Umut cezasahası içersinde düşürülünce maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Umut penaltı atışında topu filelere göndererek takımının üçüncü kendisinin de ikinci golünü kaydetti: 0-3.

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