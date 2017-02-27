Derbinin ilk yarısında gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Stat: TT Arena
Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski
Yedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Rodrigues, Tolga, Josue, Sabri
Teknik Direktör: Igor Tudor
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay, Gökhan İnler, Aboubakar, Ömer
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sarı kartlar: Selçuk İnan (Galatasaray), Talisca (Beşiktaş)
İSTANBUL / (fotoğraflı)