Derbinin biletleri satışta

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira