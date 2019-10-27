Derbinin 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu. Saat 19.00'da Vodafone Park'ta başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak.

Derbinin 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut Nayir

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone