Derbide zafer VakıfBank'ın

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe OPET'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı. Ligde namağlup tek takım olan Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'yle ligde oynadığı son 15 maçın 12'sini kazandı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA'yla deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe OPET'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde dokuzda dokuz yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye üç blok sayısıyla başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü skorda 16-12 öne geçen VakıfBank, setin devamında 20-18 geriye düşmesine rağmen hücum performansıyla seti 25-21 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını da 12-9 önde geçen sarı-siyahlılar, mola dönüşü oyuncudaki üstünlüğü sürdürerek seti 25-23 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Hücum sayılarıyla başladığı üçüncü sette teknik molaya 12-10 önde giren VakıfBank, seti 25-20 derbiyi de 3-0 kazanarak, ligdeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Ligde namağlup tek takım olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA'yla deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-FENERBAHÇE OPET: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra 9, Maja 2, Gabi 7, Zehra 14, Haak 22, Meliha 6, Ayça (L), Michelle 2, Gözde 1, Cansu

FENERBAHÇE OPET: Busa 9, Eda 10, Naz 2, Mihajlovic 5, Dicle 2, Vargas 13, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar 1, Ceren 1

SETLER: 25-21, 25-23, 25-20

SÜRE: 83 dakika (27', 27', 29')