Derbide kazanan Fenerbahçe HDI Sigorta

İSTANBUL, () -

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Doğukan Ulu, Burutay Subaşı, Antonov, Venno (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu, Emre Batur, İzzet Ünver, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Rossard, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 19-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (30, 35, 33)

AXA Sigorta Efeler Ligi 15’inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-19, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14’üncü galibiyetini elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.

