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Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu. Saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını...

SPOR 28.09.2019, 19:02
Derbide ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin 11'leri belli oldu. Saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Derbinin 11'leri şu şekilde;
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat
 

 

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