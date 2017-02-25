Derbide gülen taraf Eczacıbaşı VitrA

Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray: 3-1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 18. hafta maçında ev sahibi Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbinin galibi oldu.

Karşılaşmanın 26 sayıyla en skorer ismi olan genç yıldız Tijana Boskovic, servisten 4 sayı kazanırken, Turuncu-Beyazlılar takım olarak toplamda 14 servis sayısı kazandı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Barış Sümen.

Eczacıbaşı VitrA: Nilay, Hande, Büşra, Boskovic, Larson, Adams, (Gülden (L), Ognjenovic, Simge, Neslihan).

Galatasaray: Aslı, Centoni, Leys, Jack, Gamze, Seda, (Nihan (L), Güldeniz, Hristina, Nursevil).

Setler: 3-1 (18-25,25-19,25-21,25-16)

Süre: 105 dakika (25', 26', 28', 26')

İSTANBUL / (fotoğraflı)