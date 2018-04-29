Derbi öncesi 4 taraftar gözaltına alındı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi

Beşiktaşlı 4 taraftar güvenlik güçlerince gözaltına alındı

Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL ,() -

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

4 TARAFTAR GÖZALTINDA

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı.

Öte yandan Vodafone Park'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kırık camlı otobüsten görüntü

-Taraftarların otobüsten inmeye çalışması

-Polisin taraftarların inişine izin vermemesi

-Beşiktaşlı 2 taraftarın gözaltına alınması

-Polisin kimlik kontrolü

-Taraftarların stada girişi

FOTOĞRAFLI