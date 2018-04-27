Derbi ligin düğümünü çözecek!

Galatasaray'ın galibiyeti, Beşiktaş'ı lig yarışından koparabilir

Beşiktaş kazanması halinde liderlik koltuğunu sarı kırmızılı rakibinden alacak

Beraberlik, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yarıyor

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele, ligin bitimine son 4 hafta kala yalnızca bu iki takımı değil, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor...

Kritik maç öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 62, Fenerbahçe ise 60 puanda bulunuyor. Bu maçta alınacak sonuç, şampiyonluk yarışında bulunan 4 takımı da etkileyecek.

GALATASARAY KAZANIRSA...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Galatasaray'ın kazanması halinde, sarı-kırmızılı takım puanını 66'ya yükseltecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Galatasaray'ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkını, ligin bitimine 3 hafta kala 4'e yükseltmesi, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmasına sebebiyet verebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA...

Kritik derbide gülen tarafın Beşiktaş olması halinde ise siyah-beyazlılar puanını 65'e yükseltecek ve Galatasaray'ın 2 puanla önüne geçecek. Medipol Başakşehir'in derbinin oynanacağı gün Osmanlıspor deplasmanında alacağı olası galibiyette dahi haftayı lider kapatacak olan Beşiktaş, ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için sezon sonuna kadar iki takımın da puan kaybetmediği düşünüldüğünde şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıracak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

BERABERLİK, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'YE YARIYOR

Dev derbide beraberliğin çıkması ise Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yarayacak. Ligin 3'üncü ve 4'üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Medipol Başakşehir, olası Osmanlıspor galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacakken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında galip gelmesi halinde puanını 63'e yükselterek Başakşehir ile 2, Galatasaray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda haftayı kapatacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor, Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor

BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa

FENERBAHÇE: Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor

