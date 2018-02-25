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Derbi galibi Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama

Vida, otobüsün içinden 3'lü çektirdi Doğan GÜNDOĞAN - İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta derbi maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3 - 1 mağlup eden Beşiktaş, tesislerde coşkuyla karşılandı. Vodafone Park'ta oynanan...

Derbi galibi Beşiktaş'a Ümraniye'de coşkulu karşılama

Vida, otobüsün içinden 3'lü çektirdi

Doğan GÜNDOĞAN - İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta derbi maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3 - 1 mağlup eden Beşiktaş, tesislerde coşkuyla karşılandı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası yaklaşık 300 kadar Siyah-beyazlı taraftar, Nevzat Demir Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün tesislere girişinde ise taraftarlar, futbolculara meşaleler ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş'ın derbi galibiyetinde bir gole imza atan Domagoj Vida, taraftarların istediğini kırmayarak otobüsün içinde 3'lü çektirdi.
Otobüsün tesislere girişinin ardından bir süre daha derbi zaferini kutlayan Siyah-beyazlılar, olaysız bir şekilde tesislerin önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların tesis önündeki görüntüleri
- Takım otobüsünün tesislere gelişi
- Taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde takımı karşılaması
- Genel detaylar

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