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Denizlisporlu taraftarlara yasak şoku

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta Göztepe'yi İzmir'de 4-2 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Denizlispor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Bandırmaspor maçı öncesi taraftarlara yasak şoku yaşandı. Bandırma...

Denizlisporlu taraftarlara yasak şoku
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta Göztepe'yi İzmir'de 4-2 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Denizlispor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Bandırmaspor maçı öncesi taraftarlara yasak şoku yaşandı.
Bandırma İlçe Spor Güvenlik Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Denizlisporlu taraftar grupları arasında yaşanan husumetten kaynaklanacak muhtemel bir olayı önlemek için yeterli tedbir alınamayacağı gerekçesiyle yeşil siyahlı futbolseverlerin maça girmesini yasakladı.
Denizlispor'un aralarında husumet bulunan 2 taraftar grubu 57 Gençlik ve Yeşil Cephe'ye tribünde ayrı yer tahsis edilemeyeceği için yasak karara alan Güvenlik Kurulu, aynı gün Bölgesel Amatör Lig'de Eti Spor'un, Spor Toto Basketbol Ligi'nde de Banvit'in maçı olduğunu hatırlatıp, tedbir almakta güçlük çekileceğini vurguladı. Denizlisporlu yöneticiler ise yasağın kalkması için Bandırma Kaymakamlığı nezdinde girişimlere başladı.

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