Denizlisporlu futbolcular izdihamın ortasında kaldı

Onur ATIŞ / DENİZLİ, ()

SÜPER Lig’e 9 sene sonra dönen Abalı Denizlispor’da futbolcular ve teknik ekip zor anlar yaşadı. Son düdüğün ardından sahaya binlerce taraftar girerken, takıma büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Teknik direktör Yücel İldiz ve oyuncuları omuzlara almak için birbirleriyle yarışan taraftarlar izdihama neden oldu. Bazı futbolcular futbolseverlerin arasında kaldı, oldukça zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi yaşayan oyuncular kendilerini zor soyunma odasına attı. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ise ilginç bir sevinç gösterisinde bulundu. Meşale yakan Zolan, Denizli Horozu’nu severek Süper Lig’i kutladı.