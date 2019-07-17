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Denizlispor’da Sacko ve Aissati imzayı attı

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Spor Toto Süper Lig’de transfer arayışlarını sürdüren ligin yeni takımı Yukatel Denizlispor, daha önce anlaşmaya vardığı Leeds United’tan Hadi Sacko ve iç transferde İsmail Aissati’yle sözleşme imzaladı. Kulüp...

Denizlispor’da Sacko ve Aissati imzayı attı

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Spor Toto Süper Lig’de transfer arayışlarını sürdüren ligin yeni takımı Yukatel Denizlispor, daha önce anlaşmaya vardığı Leeds United’tan Hadi Sacko ve iç transferde İsmail Aissati’yle sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerindeki imza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Taner Atilla, Engin Şahin ve Ali Fırat katıldı.
Törende geçen sezon ligde Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sacko ve 30 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Aissaiti, kendilerini 2 yıllığına yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, iki önemli futbolcuyu transfer ederek kadrolarını güçlendirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Aissati, geçen sezon Denizli’de 33 maçta 3 gol, 8 asistle 1'inci Lig’deki şampiyonluğa katkı yapmıştı. Sacko ise sezonun ikinci yarısında geldiği Ankaragücü’nde 3 gol, 1 asistle oynadı.

(FOTOĞRAFLI)

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