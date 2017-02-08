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Denizlispor zorlu virajda

DENİZLİSPOR, Evkur Yeni Malatyaspor'un sahası bakımda olduğu için cumartesi günü İstanbul'da Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 4 haftalık çok kritik bir sürece girdiklerini belirten teknik...

Denizlispor zorlu virajda
DENİZLİSPOR, Evkur Yeni Malatyaspor'un sahası bakımda olduğu için cumartesi günü İstanbul'da Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 4 haftalık çok kritik bir sürece girdiklerini belirten teknik direktör Ali Tandoğan, ligdeki konumlarını bu müsabakalarda alınacak sonuçların belirleyeceğini söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Sivasspor, Mersin İdmanyurdu (D) ve Samsunspor'la oynayacaklarını hatırlatan Tandoğan, "Kendimize sezon sonu için hedef koymuyoruz. Hedefimizi maç maç belirleyeceğiz" diye konuştu.
Yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün tam kadro çalışırken, takımda eksik bulunmadığını dile getiren Ali Tandoğan, "Güçlü ve hedefi olan bir takımla karşılaşacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. İyi futbol sergileyip, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.
Bu arada Alfered Sankoh'un 5 yaşındaki oğlu Alfred Junior Sankoh, boğazındaki bir rahatsızlık nedeniyle Norveç'te ameliyat oldu. Ameliyat öncesi oğluyla, sonrasında ise eşiyle görüntülü telefon aracılığıyla görüşen Sankoh, operasyonun başarılı geçtiğini öğrendi ve rahatladı.

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