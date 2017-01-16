Denizlispor zafer sarhoşu

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya lider giren Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Denizlispor büyük coşku yaşıyor.Dış sahada üst üste 4'üncü galibiyetini alarak deplasmanda en başarılı takım unvanını alan yeşil siyahlılar, play off potasına bir adım daha yaklaşırken, futbolculara da prim müjdesi geldi. Yönetimin 100 bin TL'lik galibiyet primine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da 50 bin TL eklemesi sevinci ikiye katladı. Flaş gelibiyetin ardından kentte de büyük mutluluk yaşandı.Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Osman Zolan sosyal medya hesaplarından takımı kutlamayı ihmal etmedi. Başkan Süleyman Urkay kritik bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, "Yönetim olarak takımımıza sonuna kadar güvendik. Bu kadro çok iyi işler başaracak. Bize inanmayanlara en iyi cevabı oyuncularımız sahada verdi" dedi.Teknik direktör Ali Tandoğan ise takımının deplasmanda Sivasspor, Şanlıurfaspor, Elazığspor ve Eskişehirspor'u yendiğini hatırlatarak, "Göztepe galibiyetinin tesadüf olmadığını herkese kanıtladık" diye konuştu. Denizli'de görev başladığı günlerde teknik adamlığının tartışıldığını ifade eden Ali Tandoğan, "Burada çok sorgulandım. Elbette yolun başındayım. Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Tek düşüncem futbolun gerekliliklerini oyuncularıma öğretmek" yorumunu yaptı. Transfer çalışmalarına da değinen genç çalıştırıcı, "Şu an borçlarımızdan dolayı yasağımız var. Takviye yapacaksak bile önce mevcut kadrodaki futbolcularımızın alacakları ödenmeli. Takımdaki dengelerin bozulmasını asla istemem" ifadelerini kullandı.ALKIŞLAR MORİTZ'EGöztepe karşılaşmasında takımının 4'üncü golüne penaltıdan imza atan Andre Moritz alkış aldı. Golün ardından İzmir'de 5 Ocak'ta yaşanan terör saldırısında canı pahasına teröristleri durdurarak katliamı önleyen Şehit Trafik Polisi Fethi Sekin'in maskesini takıp asker selamı veren Brezilyalı oyuncu, tribünlerden büyük alkış aldı. Moritz sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşarak, "Kahraman sensin, biz sadece futbolcuyuz, asla seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun" ifdalerini yayınladı.

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