Denizlispor yenilenen stadında iddialı: Galatasaray'ı yeneriz

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, maçlarını oynayacağı Denizli Atatürk Stadı'nı şantiye alanına çevirdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat çalışmalarında çok hızlı ilerlediklerini ve sona doğru geldiklerini belirtti. Çetin, iyi bir kadro kurduklarını da ifade ederek, "Bizim hedefimiz Süper Lig'de ilk 5 sıraya oynamak. İddialı bir Denizlispor geliyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Tam 9 yıl sonra hak ettikleri yere döndüklerini anlatan Başkan Çetin, "Geçtiğimiz 13 Haziran'da statta tadilat çalışması başlattıK. Çalışmalar kapsamında zemin 3 metre aşağıya indirildi. Bu sayede 15 bin kapasiteli statta yeni koltuk eklemeleriyle birlikte 19 bin 500 kişi maçlarını izleyebilecek. Yaklaşık 200 işçi gece yarısına kadar iki vardiya halinde çalışmalarını sürdürdüyor. Zemine çim serimi tamamlandı. Statta soyunma odaları, lavabolar ve tribünlerdeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

GALATASARAY'I YENERİZ

Ligin ilk haftasında Galatasaray'ı modernize edilmiş statlarında konuk edeceklerini ifade etti. Çetin, "Yenilenen stadımızda 15 locamız var. Yapım aşamasında olmasına rağmen tamamı satılmış durumda. Kentimiz bize sahip çıkıyor, güveniyor. Zeminimiz şu an futbol oynamaya müsait. Küçük eksikliklerimiz kaldı. 1 Ağustos'tan itibaren burada maç oynayabilecek pozisyonda olacağız. Heyecanla 18 Ağustos'taki ilk maçımızı bekliyoruz" cümlelerini kurdu. Güçlü bir kadro kurduklarını söyleyen yeşil-siyahlıların başkanı, "Bizim hedefimiz Süper Lig'de ilk 5'e oynamak. Bu hedefi yakalamak için canla başla mücadele edeceğiz. 4 transfer daha yapacağız. İyi bir ekibimiz var. İnce eleyip sık dokuyoruz. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Bundan bir ay önce rüyamda görmüştüm ve bir basın toplantısında bunu söylemiştim. 'İlk maçımızı Galatasaray oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' demiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız. Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı. Belki statta olmaz ama kendisini en iyi şekilde kentimizde misafir ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stattan drone görüntüleri

-Statta devam eden tadilat çalışmalarından detay görüntüler

-Zemindeki çimden görüntü

-Başkan Ali Çetin ile röportaj

FOTOĞRAFLI