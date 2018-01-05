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Denizlispor yasağı resmen kaldırdı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () TFF 1. Lig'de devre arasında 10 futbolcuyla yollarını ayırarak takviye harekatına girişen Denizlispor, transfer yasağını resmen kaldırdı. Eski futbolcularından Dimov'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan geçen...

Denizlispor yasağı resmen kaldırdı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

TFF 1. Lig'de devre arasında 10 futbolcuyla yollarını ayırarak takviye harekatına girişen Denizlispor, transfer yasağını resmen kaldırdı.
Eski futbolcularından Dimov'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan geçen sezon 2 dönem transfer yasağı alarak uzun süredir kadrosunu takviye edemeyen Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, dün yasağın açılması için 8 eski futbolcuya ödeme yaptı. Dimov'a 50 bin euro alacağını sezon başında ödeyen, transfer yapabilmesi için de 12 eski futbolcunun borç dosyasını kapatması gereken yeşil-siyahlılarda dünkü ödemelerle yasağı kaldırmak için toplam 3.5 milyon TL harcanmış oldu.
Denizlispor'un eski yabancılardan Anmar'a da bu rakam dahilinde 1.2 milyon TL'nin üzerinde ödeme gerçekleştirip FIFA kanalıyla gelmesi muhtemel puan silme cezasının önüne geçtiği açıklandı.
Başkan Mustafa Üstek, takımın önündeki tüm transfer engelinin kalktığını belirterek, "Artık önümüz açık. İstediğimiz futbolcu ile anlaşma yapabilir ve lisansını çıkarabiliriz. Tranferin açılmasında kolaylık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu aşamada bize yardımcı olan Denizlispor sevdalılarının katkısı önemlidir. Elbirliğiyle bu güçlüğü de aştık. Denizlispor, her geçen gün sorunlarını biraz daha azaltıyor" dedi.

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