Denizlispor yara saracak

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor'da sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan'da iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek. Hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yarın başlayacak yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can'ın da iyileşerek Başkent ekibi karşısında görev almaları bekleniyor. Denizlispor'da cezalı duruma düşen Taşkın ise kadroda yer almayacak.