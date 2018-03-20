DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor'da sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan'da iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek. Hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yarın başlayacak yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can'ın da iyileşerek Başkent ekibi karşısında görev almaları bekleniyor. Denizlispor'da cezalı duruma düşen Taşkın ise kadroda yer almayacak.
Denizlispor yara saracak
DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor'da sarı kart cezaları...
20 Mart 2018 Salı 12:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.