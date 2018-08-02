Denizlispor Vali'ye çıktı

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SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Denizlispor'da Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Mustafa Üstek, ziyaratte Vali Karahan'a kulüp ve transfer çalışmaları hakkında genel bilgiler verdi. Denizlispor'un şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Vali Hasan Karahan, "Bütün şehir olarak takımımızın yanında olmamız ve destek olmamız gerek. Bu desteğin tabana yayılması şart. Bunun çalışmasını hep birlikte yapalım" diye konuştu.

Kadrosuna son olarak sağ bek Furkan Şeker'i dahil eden Denizlispor, taraftarı önündeki ilk provaya cumartesi günü saat 19.00'da Afjet Afyonspor'la Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacağı sezon açılışında çıkacak.

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