Denizlispor'un zor haftası

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Spor Toto 1'inci Lig'de evinde lider Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Denizlispor, son 3 haftaya yine düşme korkusuyla girdi.

Ligde Denizlispor'un yerine 2 hafta önce düşme hattına gerileyen Eskişehirspor, evinde Samsunspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenip genel averajla barajdan çıktı. Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un düşmesi kesinleşen ligde sezonun son 3 maçı öncesi Denizlispor, Eskişehirspor ve Samsunspor, 34'er puanla düşme potasında kaldı. Olası puan eşitliği durumunda Eskişehirspor'dan ikili averajda geride olan yeşil-siyahlı ekip, haftaya hayati öneme sahip maçta Samsunspor'a konuk olacak. Taraflar arasında ilk yarıda oynanan maç golsüz sonuçlanmıştı.

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Çaykur Rizespor karşısında 3 puan istediklerini ancak 1 puanla yetindiklerini söyledi. Liderlik koltuğundaki rakiple başa başa mücadele ettiğini belirten Mustafa Üstek, son dakikada kaçırdıkları golle 1 puana razı olduklarını ifade etti. Üstek, "Biz aslında 3 puan için sahaya çıkmıştık ancak son dakikada İsmail Haktan'ın kaçırdığı pozisyon ile 1 puana razı olduk. Artık geride 3 maçımız kaldı. Önümüzdeki Samsunspor maçı hayati önem taşıyor. Samsun'dan iyi bir sonuçla dönersek geriye kalan iki maçımızı da kazanıp ligde kalacağız. Bu süreçte herkes birlik olmalı" dedi.

Denizlispor kalan maçlarda ise küme düşen Gaziantepspor ve Play-Off hattındaki Boluspor'la rakip olacak.

