Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Denizlispor'un umudu Akyüz

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak. Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan...

Denizlispor'un umudu Akyüz

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak.
Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi olan tecrübeli santrfor, teknik patron Fatih Tekke'ye "Ben kulübede bekleyecek oyuncu değilim" mesajı verdi. Samsun'da oyunun kaderini değiştirerek yeşil-siyahlı ekibe hayat veren Mehmet Akyüz, devre arasında geldiği Horoz'da attığı gol sayısını 9'a çıkardı. Sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor'da 4 kez rakip fileleri sarsan deneyimli forvetin toplam 13 golü bulunuyor.
Cumartesi günü küme düşen Gaziantepspor'u konuk edecek Denizlispor, son hafta deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314