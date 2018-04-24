Denizlispor'un umudu Akyüz

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak.

Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi olan tecrübeli santrfor, teknik patron Fatih Tekke'ye "Ben kulübede bekleyecek oyuncu değilim" mesajı verdi. Samsun'da oyunun kaderini değiştirerek yeşil-siyahlı ekibe hayat veren Mehmet Akyüz, devre arasında geldiği Horoz'da attığı gol sayısını 9'a çıkardı. Sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor'da 4 kez rakip fileleri sarsan deneyimli forvetin toplam 13 golü bulunuyor.

Cumartesi günü küme düşen Gaziantepspor'u konuk edecek Denizlispor, son hafta deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak.