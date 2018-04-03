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Denizlispor'un Tekke'si var 

Fatih Tekke, 8 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek takımı küme düşme hattından yukarı çekti İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Fatih Tekke'nin teknik...

Denizlispor'un Tekke'si var 

Fatih Tekke, 8 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek takımı küme düşme hattından yukarı çekti

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğü ile birlikte şampiyonluk yarışı içinde bulunan takımların korkulu rüyası oldu. 
Sezona Yusuf Şimşek ile başlayan ancak alınan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle teknik direktör değişikliğine giden Denizlispor, yeni hocası Reha Erginer ile 4 beraberlik, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak istikrarlı bir görüntü sergileyemedi. Reha Erginer'in ayrılmasıyla birlikte yeni bir hoca arayışına giren Ege temsilcisi takımı Fatih Tekke'ye emanet etti. 
DENİZLİSPOR'A TEKKE ETKİSİ
Denizlispor'un bu sezonki 3'üncü teknik direktörü Fatih Tekke, düşme hattındayken göreve geldiği takımında 8 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik gibi önemli bir istatistik elde etti ve düşme hattının üstüne taşıdı. Tekke'nin öğrencileri bu karşılaşmalarda 15 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü. Kötü gidişatı nedeniyle küme düşer denilen Denizlispor, Akın Çorap Girsunspor, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep'i 2-0'lık skorla mağlup ederken kalesinde hiç gol görmedi. Manisaspor ile berabere kalan Denizlispor, Altınordu ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu. Ayıca bu sezon Fatih Tekke, Grandmedical Manisaspor'un başında 10 karşılaşmada göre almış ve 4 galibiyet, 4mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Tekke, takımın ekonomik sıkıntıları nedeniyle Manisaspor'dan ayrılmıştı. 
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında da şampiyonluğun önemli takımlarında olan Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Denizlispor, şampiyonluk yarışındaki takımların çekindiği ekip konumuna geldi. Ligde 30'uncu hafta da Balıkesir Baltok deplasmanına çıkacak olan Denizlispor, bir sonraki hafta ligin lideri Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Denizlispor, Samsunspor(D), Gaziantepspor, Boluspor (D) mücadeleleriyle sezonu tamamlayacak.
 

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