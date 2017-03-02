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Denizlispor'un şansı tutmuyor

TFF 1'inci Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Denizlispor bu hafta ağırlayacağı Samsunspor'a karşı şansı tutmuyor. Ligde Samsunspor'a karşı oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, rakibinden yalnızca 1 beraberlik...

Denizlispor'un şansı tutmuyor
TFF 1'inci Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Denizlispor bu hafta ağırlayacağı Samsunspor'a karşı şansı tutmuyor.
Ligde Samsunspor'a karşı oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, rakibinden yalnızca 1 beraberlik alabildi. Hem galibiyet hasretine son vermek, hem de Samsunspor karşısında şansızlığını kırmak isteyen Denizlispor'da sakatığı süren Sankoh, takımla antrenmanlara çıkamıyor.
Yeşil siyahlılarda Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, pazar günü oynanacak mücadele öncesinde taraftarlara destek çağrısı yaparak Denizli Atatürk Stadı'na davet etti. Ali Fırat, "3 haftadır takım olarak istediğimiz havayı bir türlü yakalayamadık. Samsunspor karşısında sahadan galip ayrılarak yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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